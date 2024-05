Inter, chi al posto di Arnautovic? L'obiettivo è un vice-Thuram 'alla Gudmundsson'

Idee chiare, progetti concreti e lo sguardo già volto con grande anticipo sulla prossima stagione. In casasi guarda avanti e sebbene la lunga festa scudetto per la seconda stella non sia ancora finita, in società i ragionamenti per l'annata 2024/25, quella in cui confermarsi e in cui possibilmente tentare l'assalto all'Europa e al Mondo (tramite Champions e Mondiale per Club) sono già partiti. E oltre ai colpi già chiusi, vi abbiamo raccontato come molto, per completare il reparto d'attacco, passi dal futuro di, ma conAi nastri di partenza della prossima stagione l'Inter si ritroveràper completare l'attacco ma il centravanti iraniano è un attaccante con caratteristiche. Sebbene il francese indossi la 9 e sebbene si consideri una punta centrale pura, le sue caratteristiche sono più da seconda punta che non da prima, con grandecerca quindin caso di addio ad Arnautovic, con un profilo ben chiaro in testa. Il nome più caldo nella testa diè quello di Albertattaccante classe 1997 del Genoa che ha già messo in preventivo di dire addio a fine anno dopo il mancato trasferimento a gennaio.con la necessità da parte del club nerazzurro di inseriredi un trasferimento interno in Serie A. Un profilo che piace, ma che non potrà essere l'unico. Prima però servirà piazzare il centravanti austriaco, altrimenti ogni ragionamento rimarrà vano.