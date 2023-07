Gabri Veiga è uno dei prospetti più interessanti sul mercato e il Celta Vigo, con cui ha un contratto in scadenza 30 giugno 2026, non vede l'ora di scatenare un'asta internazionale per cederlo. In Italia il classe 2002 spagnolo piace da tempo al Napoli, con Lazio e Juventus che restano alla finestra. Secondo la stampa inglese, tuttavia, l'Arsenal ha pronta una maxi-offerta da 40 milioni di euro.