Il trequartista classe '89 dell'Arsenal Henrikh Mkhitaryan è tornato a parlare a Four Four Two del suo trasferimento a gennaio dal Manchester United: "Non è mai stato uno scambio con Alexis Sanchez, perchè lui era vicino alla scadenza del contratto e, se avesse voluto, avrebbe potuto rimanere all'Arsenal. L'operazione è sempre dipesa da me, ma non mi sono mai sentito parte dell'affare Sanchez. Quando mi è stato prospettato il passaggio all'Arsenal, non ci pensato due volte e ho subito accettato".