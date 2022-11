Yunus Musah, 19enne centrocampista statunitense del Valencia, ha parlato alla CBS in merito ad un suo possibile ritorno all'Arsenal dove ha militato nelle giovanili:



"Ho adorato giocare per l'Arsenal. Non ho niente contro il club e se un giorno si viene a sapere che è ora di tornare indietro allora è possibile. Per ora sono davvero felice a Valencia e non vedo l'ora di continuare questa stagione come stiamo facendo ora".