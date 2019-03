Come racconta Il Mattino, grande febbre per Arsenal-Napoli, quarto Europa League dell'11 aprile. I biglietti del settore ospiti sono stati praticamente polverizzati in meno di cinque ore nella giornata di ieri, con annessi problemi con i soliti sistemi telematici andati in tilt. Il settore ospiti dell'Emirates Stadium sarebbe già sold out. Bisogna, però, usare il condizionale per il consueto problema del secondary ticketing mediante il quale vengono acquistati biglietti e rimessi in vendita su piattaforme illegali a prezzi enormemente maggiorati.