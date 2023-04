Gabriel Jesus ha avuto un impatto significativo quest'anno all'Arsenal. Dopo il suo infortunio al ginocchio, Eddie Nketiah lo ha sostituito degnamente. Inoltre, Balogun sta segnando a raffica al Reims, in prestito fino alla fine della stagione. Quest'ultimo è uno dei più richiesti in casa Gunners e la sua eventuale partenza porta a correre ai ripari il club inglese. Secondo TeamTalk, il profilo principale è quello di Loïs Openda. L'attaccante del Lens sta disputando una stagione fantastica: 17 gol in 32 partite di Ligue 1. Il belga è passato in Francia per 10 milioni, lo scorso anno dal Club Brugge. Ha firmato la tripletta più veloce della storia del campionato francese contro il Clermont ( 4 minuti e 30 secondi). Il Leicester aveva provato ad assicurarsi le sue prestazioni, ma senza successo. Su di lui ci sono anche il Milan e l'Inter. Il club guidato da Arteta deve sborsare almeno 26 milioni di sterline per averlo in rosa la prossima stagione.