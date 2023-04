Pedro Neto è stato oggetto del desiderio dell'Arsenal la scorsa estate. Il Wolverhampton, però, aveva chiesto un prezzo troppo elevato per l'attaccante e i Gunners avevano ritirato l'offerta. Secondo Football Transfer, in estate si rinnoverà nuovamente la trattativa. Quest'anno, il portoghese ha disputato solamente quindici partite per via di un infortunio alla caviglia. Detto ciò, il club londinese può andare a ribasso per il prezzo del suo cartellino. L'ex Lazio è legato agli Wolves fino al 2027 e il suo valore si aggira attorno ai 30 milioni di euro.