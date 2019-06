Come riporta il Telegraph, l’Arsenal è pronto ad alzare l’offerta per il terzino sinistro Kieran Tierney. Il giocatore, classe 1997, è sotto contratto con i Celtic Glasgow fino al 30 giugno 2023 e la squadra scozzese chiede almeno 28 milioni di euro per il suo cartellino. Mentre l’accordo tra l’Arsenal ed il giocatore è già stato trovato sulla base di uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione, più difficile sembra l’accordo con i Celtic che, al momento, hanno già rifiutato due offerte dei Gunners. Sul terzino è forte anche l’interesse del Napoli.