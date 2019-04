L'Arsenal non si è di certo pentito dell'acquisto perfezionato meno di un anno fa dalla Sampdoria: Lucas Torreira a Londra non ha tradito le attese, e il club inglese sembrerebbe intenzionato a bussare nuovamente alla porta dei blucerchiati, in un intreccio di mercato che riguarderà indirettamente anche la Juventus. Già perchè i Gunners dovranno sostituire Aaron Ramsey, diretto a Torino, e per farlo avrebbero individuato un ex pallino della società bianconera, quel Dennis Praet che nel gennaio 2018 era stato accostato a lungo alla Vecchia Signora.



Praet recentemente ha rinnovato il suo contratto con la Samp sino al 2023, rimuovendo la clausola rescissoria. Nel corso della stagione si è imposto come un punto di forza della formazione allenata da Giampaolo, e l'Arsenal lo avrebbe scelto come sostituto proprio di Ramsey, incentivato probabilmente anche dal canale diplomatico instaurato con la Samp nell'estate 2018. Secondo Il Corriere dello Sport l'operazione si potrebbe ragionare su una cifra di circa 20 milioni di euro. Praet nella sessione invernale di calciomercato era stato accostato anche al Milan, alla ricerca di un giocatore in possesso di caratteristiche simili a quelle del belga.