L'Arsenal sta valutando una potenziale mossa estiva per il centrocampista del Napoli e della Spagna, Fabian Ruiz.



Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i rappresentanti del club hanno già incontrato gli agenti del giocatore spagnolo nel tentativo di capire le sue richieste. Ed è emerso che il 25enne, con un contratto in scadenza a giugno 2023, per il momento non considera la possibilità di firmare un nuovo accordo con il club di Serie A.