Calafiori show sotto gli occhi di Juventus e Spalletti: Thiago Motta lo vuole con sé, jolly per gli Europei

Soltanto un anno faconcludeva una stagione interessante al Basilea dopo essere stato sacrificato sull'altare del mercato dalla Roma in cui è cresciuto e per cui sognava di giocare. L'annata in Svizzera aveva messo in risalto qualità rimaste fino a quel momento nascoste, ma nessuno avrebbe mai pensato che quel terzino, all'occorrenza braccetto di una difesa a 3 avrebbe potuto trasformarsi in uno dei migliori difensori centrali di una linea a 4 di questa Serie A.e la doppietta rifilata alla Juventus nella serata di oggi rappresenta forse l'emblema di questa trasformazione in una serata che per lui è sicuramente particolare.

Due gol, che rappresentano. Il primo gol da predatore d'area sugli sviluppi di un calcio piazzato con il sinistro spedito all'incrocio che rappresentadi gioco dopo Bulgarelli nel 1965. Il secondo nato da un suo anticipo alto e concluso con un pallonetto di destro (piede debole) a tu per tu con Szczesny che lo portacontro la Juventus insieme a Domizzi, Cereser e Giacinto Facchetti.Non è un segreto chesia il più importante, forse unico, candidato diper sostituire l'esonerato Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. E proprio l'allenatore del BolognaJuventus e Bologna si sono già incontrate e ne hanno parlato, ma la valutazione del suo cartellino non sarà semplice da gestire per i bianconeri che però potrebbero perdere Gleison Bremer in uscita.

alla prestazione del centrale classe 2002. Sugli spalti del Dall'Ara, infatti era presente anche il ct dell'Italiache sebbene abbia confermato che l'80% della lista dei convocati per gli Europei sa che oltre ad Alessandro Bastoni dell'Inter, ci sono poche altre certezze intoccabili fra i centrali difensivi azzurri.ma se le prestazioni rimarranno queste anche tenerlo fuori dall'11 titolare potrebbe risultare complicato.