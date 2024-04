L'Arsenal piomba su Zirkzee: emissari in Italia

La stagione che sta portando a termine Joshua Zirkzee è di quelle che lasciano il segno e inevitabilmente il centravanti del Bologna è oggi uno degli uomini mercato più importanti della nostra Serie A in vista della prossima estate.



Inter, ma soprattutto Milan e Juventus stanno provando il super colpo trattando con il club emiliano, ma anche con il Bayern Monaco che vanta un diritto di riacquisto da 40 milioni di euro già prefissato nel momento della sua cessione in Serie A.



I club italiani devono però fare molto in fretta perché con il passare dei giorni anche i club della Premier League, che dispongono di molti più soldi dei nostri, si stanno muovendo per lui. In queste settimane sono arrivati in Italia per seguirlo emissari di Manchester United, Aston Villa e soprattutto l'Arsenal che, secondo Tuttosport, è pronto in questi giorni a presentare un'offerta ufficiale al Bologna per acquistarlo.