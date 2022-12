Il giorno di Santo Stefano Mychajlo Mudryk l'ha passato davanti alla tv a guardare il Boxing Day di Premier Legue. L'Arsenal, per la precisione. Quella che potrebbe essere la sua prossima squadra. Il giocatore spinge per andare in Inghilterra, dipendesse da lui sarebbe già un giocatore dei Gunners. Prima però bisogna trovare l'accordo tra club, e dopo averlo seguito a lungo già dalla stagione scorsa l'Arsenal in questi giorni ha presentato la prima offerta allo Shakhtar Donetsk.



L'OFFERTA - La stampa inglese racconta che i Gunners hanno messo sul tavolo una proposta di 40 milioni di parte fissa più altri 20 di bonus. Un totale di 60 milioni che però non bastano per convincere il club ucraino a farlo partire. Nei giorni scorsi il direttore sportivo dello Shakhtar Srna è stato chiaro nel corso di un'intervista a Marca: "Chi vuole Mudryck dovrà fare una grande spesa. Se Grealish è stato venduto per più di 100 milioni, il suo valore non è inferiore".



LA POSIZIONE DELLO SHAKHTAR - L'Arsenal quindi dovrà migliorare l'offerta, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un primo rilancio per avvicinarsi alla richiesta dello Shakhtar. Intanto l'attaccante è stato convocato per il ritiro del 9 gennaio e su di lui ci sono anche altri club di Premier League. L'Arsenal però ha la preferenza del ragazzo e presto ci saranno nuovi contatti anche con il suo entourage. Mudryk studia i Gunners in tv nel Boxing Day, ma lo Shakhtar non lo molla.