Come da tradizione, la Premier League scende in campo il giorno di Santo Stefano per il classico Boxing Day. La 17esima giornata si snoda fra le 7 partite di oggi e le rimanenti tre distribuite tra domani e dopodomani.



Il calcio d'inizio, ideale e letterale, lo danno Brentford e Tottenham, che scendono in campo alle 13:30: i padroni di casa stazionano a metà classifica, mentre gli uomini di Antonio Conte, prossimi avversari del Milan in Champions League, cercano punti per avvicinarsi al Manchester City secondo.



Si prosegue con altre quattro sfide alle 16: Crystal Palace-Fulham, Everton-Wolverhampton, Leicester-Newcastle e Southampton-Brighton. Interessante seguire il tentativo di ripresa dei Wolves ultimi in classifica, la corsa del Newcastle terzo e le gesta di De Zerbi alla guida dei Seagulls dove gioca il fresco campione del Mondo Alexis Mac Allister.



Verso la serata i due match più importanti: il Liverpool fa visita all'Aston Villa di Emery, Klopp non può permettersi di sbagliare dopo una prima parte di stagione balbettante. Quindi l'Arsenal capolista che ospita il West Ham di Scamacca, che proverà a dare un dispiacere ai Gunners mai così in forma negli ultimi vent'anni. Almeno prima dei Mondiali...