Bukayo Saka si è messo in forte evidenza non solo nell'inizio di campionato scoppiettante dell'Arsenal, ma anche con l'Inghilterra, grazie alla sua doppietta all'esordio ai Mondiali. Questo ha attirato l'interesse del Real Madrid, accostato all'attaccante inglese. Nonostante ciò, come riporta il Daily Mail, i Gunners preparano il rinnovo di contratto per prolungare la permanenza di Saka all'Emirates Stadium. Lo scenario più probabile al momento rimane dunque il rinnovo di contratto.