Van Dijk in passato è stato molto vicino a vestire la maglia dell’Arsenal. Secondo beIN Sports, infatti, i Gunners avevano la possibilità di acquistare il difensore, all’epoca al Celtic, ma hanno ritenuto Van Dijk non adatto alla Premier League. Poco dopo l’olandese firmò con il Southampton e a gennaio 2018 passò al Liverpool per circa 75 milioni di sterline, diventando il difensore più costoso di sempre.