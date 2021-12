Il difensore William Saliba, di proprietà dell'Arsenal ma in prestito in questa stagione al Marsiglia, potrebbe tornare in pianta stabile ai Gunners la prossima stagione. Il giocatore, a soli 20 anni, è diventato un punto fermo della difesa dei transalpini, dimostrando tutto il suo talento: nonostante la giovanissima età è pronto a prendere le redini della difesa dei londinesi.