L'Arsenal ha un buon rapporto con i giocatori brasiliani. In rosa ci sono Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes e anche Marquinhos, in prestito al Norwich. Per continuare la tradizione, i Gunners hanno messo gli occhi su Estevao Willian. Ala sinistra di sedici anni, conosciuto come Messinho, ha destato subito l'interesse di tanti club europei per via delle sue giocate nella prima squadra del Palmeiras. Sul nativo di Franca, è presente il forte pressing anche del PSG e del Barcellona. Il ragazzo dovrebbe aspettare di compiere i diciotto anni prima di trasferirsi in Europa, esattamente come il connazionale Endrick, che si unirà al Real Madrid a Luglio 2024, una volta raggiunta la maggior' età.