L'Arsenal, dopo un'assenza di sette anni, tornerà a disputare la Champions League il prossimo anno. Per affrontare al meglio la competizione, Arteta sta pensando a nuovi innesti per rafforzare la rosa. L'idea dei Gunners è quella di un doppio colpo in casa Real Sociedad. Secondo Fichajes.com, il primo nome è Robin Le Normand. Il difensore centrale francese non lascerà il club spagnolo, a meno che non verrà pagata la sua clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Inoltre, si aggiunge un vecchio obiettivo dell'allenatore spagnolo: Martin Zubimendi. Dopo aver fatto un tentativo nel mercato di gennaio, in estate i londinesi torneranno sul centrocampista. Il suo valore è di circa 60 milioni di euro, per raggiungere un affare da 120 milioni di euro per entrambi.