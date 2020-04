Secondo quanto riporta il Sun, sono sempre meno le possibilità che l'Arsenal riesca a trattenere in estate il centrocampista classe '96 Dani Ceballos. Il giocatore spagnolo è in prestito dal Real Madrid, intenzionato a rimetterlo sul mercato per cederlo al miglior offerente. Tra i club interessati ci sarebbe pure la Juventus.