Il futuro di Ousmane Dembele, dato l'arrivo di Malcom al Barcellona, nelle ultime settimane è stato incerto. Come riportato da sport, però, il giocaotore resterà al Camp Nou: "Sì, resto. MI sto preparando per la Supercoppa contro il Siviglia", con buona pace dell'Arsenal, che era disposta a mettere sul piatto una cifra a due zeri per strappare il classe '97 al Barça.