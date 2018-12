Il derby più infuocato di Londra nel miglior momento delle due contendenti:all'Emirates Stadium della capitale inglese va in scena la stracittadina per eccellenza, big match della, tra l'di Unaie ildi Mauricioentrambe reduci dalle fortunate campagne europee, in Europa League contro il Vorksla e in Champions contro l'Inter. Gunners e Spurs si affrontano in un ottimo momento per entrambe: i padroni di casa sono reduci da undici risultati positivi di fila (8 vittorie e tre pari) e con tre punti appaierebbero proprio i rivali storici a quota 30, al quarto posto della classifica in piena zona Champions; dal canto loro gli ospiti, reduci da tre vittorie consecutive, con la quarta si manterrebbero a meno cinque dal Manchester City capolista. Sfida nella sfida quella tra due bomber, Pierre Emericke Harrygià a quota 8 e 7 reti in campionato.- 196esima edizione del derby del North London, con l'Arsenal che difende una striscia casalinga di imbattibilità contro i rivali lunga otto partite (5 vittorie, 3 pareggi). L'Arsenal ha perso solo una volta in 29 partite casalinghe (17 vittorie, 12 pareggi) contro il Tottenham dal maggio 1993, in un testa a testa che non vede un pareggio a reti inviolate dal 1998. I 'Gunners' ad oggi hanno alle spalle una serie di 18 partite senza sconfitte (14 vittorie, 4 pareggi). Se il Tottenham segna per primo vince, come ha fatto in 10 delle 11 occasioni del genere in questa stagione. Entrambe le squadre hanno segnato in 34 testa a testa di Premier, un record in qualsiasi partita del campionato inglese. Il Tottenham ha perso 37 punti contro l'Arsenal dopo essere stato in vantaggio, più di ogni altro club di Premier contro un altro. L'Arsenal ha mantenuto solo due volte la rete inviolata in campionato in questa stagione. Mauricio Pochettino ha vinto 22 derby londinesi, più di qualsiasi allenatore degli Spurs.