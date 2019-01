L'Arsenal ha trovato il sostituto per Aaron Ramsey. Il duttile centrocampista gallese, che ha già firmato un quinquennale con la Juventus per iniziare la sua avventura in bianconero almeno al termine della stagione in corso, potrebbe approdare a Torino già a gennaio, nel caso in cui Fabio Paratici trovi l'accordo con i Gunners tra i 10 milioni di euro di offerta e i 20 richiesti dal club inglese. Intanto, l'Arsenal ha avviato i contatti con il Paris Saint-Germain per il giovane talento Christopher Nkunku, classe '97 che fin qui ha trovato poco spazio agli ordini di Thomas Tuchel.