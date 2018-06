Attraverso i propri canali ufficiali, l'Arsenal comunica l'ingaggio del difensore classe '84 Stephan Lictsteiner, che arriva a parametro zero dalla Juventus. Lo svizzero indosserà la maglia numero 12 e il trasferimento sarà definitivo una volta espletate le formalità per l'ottenimento del permesso di soggiorno in Inghilterra. Lichtsteiner lascia la formazione bianconera dopo 7 stagioni e oltre 250 presenze ed è dal 2016 il capitano della nazionale svizzera, con cui ha raggiunto quota 99 partite. Ecco le prime parole dell'allenatore dei Gunners Unai Emery: "Stephan porta alla squadra grande esperienza e leadership; si tratta di un giocatore di grande qualità e con un atteggamento determinato e positivo".