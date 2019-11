Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

La notizia era nell'aria già da ieri sera, dal post partita di Europa League che ha vistouscire sconfitto in casa contro l'Eintracht Francoforte, maIl club inglese ha infatti ufficializzato l'esonero con un comunicato apparso sul sito web e sui canali social.La squadra per il momento è stata affidata momentaneamente all'ex bandiera, assistente di Emery in questi mesi, che guiderà la squadra finché il club non avrà trovato il sostituto per la panchina.In Inghilterra circolano già i nomi dei possibili sostituti e se il sognoè stato spento immediatamente dallo stesso allenatore del Napoli che ha confermato di voler rimanere in azzurro, non si spengono, invece, i rumors sull'interesse per, ancora sotto contratto con la Juventus, ma intenzionato, finora, a non accettare panchine a stagione in corso., storico ex, potrebbe essere il candidato più credibile, ma occhio anche aoggi al Bournemouth e l'altro ex, oggi titolare della panchina del Nizza. Infine prende sempre più quota anche il nome dioggi allenatore del Wolverhampton.