Pablo Marì è un nuovo giocatore dell’Arsenal. I Gunners hanno ufficializzato tramite i propri canali l’arrivo del difensore dal Flamengo, che ha contribuito alla vittoria della Coppa Libertadores dello scorso novembre. Il giocatore si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione, con l’opzione di acquisto in estate.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! pic.twitter.com/X07dtNeG5Y