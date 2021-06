L'Arsenal guarda in Francia per rinforzare il centrocampo. Come riportato da Metro, i gunners avrebbero messo gli occhi su Houssem Aouar. Il centrocampista di origine algerina non ha brillato nell'ultima stagione a causa del Covid-19, ma rimane uno dei giocatori francesi più interessanti. Con il Lione costretto ad abbassare le richieste dopo il mancato ingresso in Champions League, l'Arsenal (in vantaggio sul Liverpool) potrebbe assicurarsi il giocatore per circa 20 milioni di sterline.