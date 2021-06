Non solo mercato in entrata per l’Arsenal. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, i gunners stanno lavorando anche per piazzare qualche colpo in uscita. Tra questi c’è sicuramente William Saliba. Il difensore classe 2001 viene da un’ottima seconda parte di stagione al Nizza, dove ha collezionato 22 presenze e un gol, le quali però non sono state sufficienti per la conferma all’Emirates. A 20 anni però i margini di miglioramento sono molto ampi, per questo la dirigenza non lo vuole cedere a titolo definitivo, visto anche l’investimento fatto nell’estate del 2019. Secondo il portale francese il ragazzo interessa in tutta Europa, in particolare alle inglesi Newcastle e Southampton, alle francesi Nizza, Marsiglia, Rennes e Lille e ai tedeschi del Bayer Leverkusen.