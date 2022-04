La dirigenza dell'Arsenal, compreso l'allenatore, Mikel Arteta, sono rimasti colpiti dalle prestazioni di Brooke Norton-Cuffy. Il terzino, che ha compiuto a gennaio 18 anni, è stato ceduto in prestito dai Gunners al Lincoln City, squadra che milita nel terzo campionato inglese. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e l'Arsenal sta pensando di inserirlo in prima squadra il prossimo anno, lo riporta Football London.