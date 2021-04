Questa sera, alle 21, tornacon due semifinali di grande fascino e storia., vinta dai Gunners, che furono poi sconfitti in finale dal Barcellona. Per queste due società, il percorso per ritrovare la grandezza perduta parte da questa sera, dentro il campo, con tanto talento in mostra e due filosofie di gioco opposte, e fuori, con il mercato che comincia ad entrare nel vivo.Submarino Amarillo, entrambi cresciuti nella cantera di Castellón:. In questa stagione ha disputato 37 partite, segnando anche 3 gol. Quest’anno è letteralmente esploso con la camiseta amarilla e anche con la nazionale,, fra cui. Chi vorrà acquistarlo dovrà pagare la, ma ama partire da destra e rientrare sul suo piede. Anche lui, calcisticamente è cresciuto a Vila-Real, dove ha realizzato 17 gol e 16 assist in 116 partite, di cui 5 gol e 7 assist nelle 37 presenze di questa stagione.e sono tutt’altro che banali., arrivato nell’Academy dell'Arsenal dal piccolo club francese del Laval, dopo una serie di prestiti, nel 2014 viene confermato in prima squadra, dove rimane per 4 anni, diventando pupillo di Wenger e beniamino della tifoseria. Nel 2018 arriva in Spagna, al Valencia e due anni dopo viene acquistato dal Villarreal di, che. Ora, dopo le fallimentari esperienze con PSG ed Arsenal,, magari prendendosi una grossa rivincita con l’ultima società che lo ha esonerato, preferendogli le idee, fin qui ancora irrealizzate, dell’inesperto Arteta.Quando si vedono accostare i nomi di Arsenal e Villarreal, risulta impossibile non pensare al 2006. Sempre di una semifinale si trattava, ma ben più prestigiosa: di Champions League. Eliminando rispettivamente Inter e Juve, arrivavano ad opporsi quello che rimaneva dell’, all’ultimo canto del cigno, ed il. Nel Submarino Amarillo, allenato dal maestro, giocavano un giovane(casualmente l’ultimo allenatore del Villarreal prima di Emery), e poi c’era lui, uno dei più grandi calciatori argentini di tutti i tempi,. Nei Gunners di(la cui era è finita 12 anni dopo proprio con l’arrivo di Emery) c’erano ancora, il compianto, un giovanissimo, che l’anno dopo passò proprio al Villarreal, e(casualmente, l’allenatore che ha preso il posto di Emery sulla panchina dell’Emirates, prima dell’arrivo di Arteta).Quelle che si affrontavano 15 anni fa erano due squadre al loro massimo momento di splendore. Oggi sono due club più o meno in crisi, soprattutto gli inglesi.(in entrambi i casi con Wenger in panchina)., architettato da un grandissimo allenatore, trascinato da un fuoriclasse senza tempo, e sostenuto da una piccola città di 50 mila abitanti.. In mezzo a queste due c’è stato anche spazio per una retrocessione in Segunda División. Oggi, Arsenal e Villarreal tornano ad affrontarsi. Li ospiteranno due stadi completamente nuovi rispetto all’ultima volta: l’questa sera e lfra una settimana, anche se deserti.