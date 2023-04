Dusan Vlahovic all'Arsenal? Questa volta sì, l'affare potrebbe andare in porto. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, l'attaccante serbo, che prima di passare dalla Fiorentina alla Juventus aveva snobbato di Gunners non ritenendoli "all'altezza", oggi è pronto a dire sì a Mikel Arteta. Non è la probabile vittoria della Premier League ad averlo convinto, bensì la certezza quasi assoluta di poter giocare ad alti livelli in Champions League. E la Juve? Aspetta offerte milionarie per poter pensare di venderlo.