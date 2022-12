Guardate chi è tornato

Wenger è all’Emirates per la prima volta da quando ha lasciato l’Arsenal pic.twitter.com/TlrIAUZvJa — Ada Cotugno (@ada_cotugno) December 26, 2022

Ospite speciale all'Emirates Stadium questa sera, dove tra gli spettatori presenti perL'ex allenatore dei Gunners, in panchina dei londinesi dal 1996 al 2018, non era più tornato nello stadio dove è stato protagonista per oltre 20 anni.Il francese,è stato inquadrato dalle telecamere anche mentre esultava per il gol - poi annullato - di Saka.Chissà se questo potrebbe essere l'anno giusto per interrompere il digiuno.