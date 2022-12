Cristiano Ronaldo è sempre più vicino al trasferimento a parametro zero all'Al Nassr: il fuoriclasse portoghese si appresta a legarsi ufficialmente al club arabo, con le visite mediche che sono state programmate per i prossimi giorni.



I DETTAGLI - Secondo quanto riportato da CBS Sport, gli esami ell'ex Juventus con la squadra saudita sarebbero già stati programmati: nessun ulteriore dettaglio in merito alla data precisa, anche se i tempi non dovrebbero essere particolarmente lunghi. Per CR7 un contratto monstre: sette anni a circa 200 milioni di euro a stagione, con scadenza fissata nel 2030 quando avrà 45 anni e potrà essere l'uomo immagine del club e del Mondiale, che in Arabia Saudita auspicano di ospitare nel 2030.