L'emergenza in difesa non si ferma e sta costringendo ila riversarsi sul mercato in entrata in vista della prossima sessione invernale e col fine di inserire in rosa un elemento che possa essere utile e pronto nell'immediato, ma magari anche già futuribile per le prossime stagioni. Un'operazione come quella che portò(unico centrale di ruolo integro in rosa) a Milano dal Chelsea nell'inverno del 2021. E fra i tanti nomi sondati ce n'è uno che è in cima alle preferenze della squadra mercato rossonera:Il difensore polacco classe 2000 in stagione non sta trovando grande spazioagli ordini diche parlando in conferenza stampa per presentare la sfida di questa sera contro il Luton di Premier League, ha dato una forte speranza al Milan per la possibile cessione. Rispondendo a domanda diretta sul possibile addio di Ramsdale in direzione Newcastle, il manager spagnolo ha allargato il discorso:Kiwior non è un titolare di una squadra che viaggia spedita in vetta alla classifica e per questo un addio a gennaio è una pista praticabile. Il Milan ha fatto di lui ilma nonostante l'apertura di arteta trattare non sarà semplice. L'ex-Spezia può partire, sì, ma per finanziare altri colpi e, di conseguenza,per portarlo via dall'Italia.a fine stagione. Distanza e margine, Kiwior rimane la priorità per il colpo in difesa a gennaio.