Arthur non si è ancora visto quest'anno nella Juventus, quindi il suo rientro può quasi essere definito "un nuovo acquisto". Un acquisto già visto però l'anno scorso: ​ha appena fatto intravedere qualcosa, poi si è trascinato in una volonterosa mediocrità causa un malanno che non guariva. Quanto potrà essere davvero utile a Max Allegri?

LEGGI L'ARTICOLO SU ILBIANCONERO.COM