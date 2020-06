Quattro centrocampisti a disposizione, viste le assenze di Frenkie, più il giovane. Eppure,ha lasciatoMelo ancora una volta in panchina. Sono 2 nelle ultime 3 partite, ma più in generale con l'ex allenatore delsono 4 le partite in cui è partito come riserva e 5, invece, quelle in cui ha vestito i panni del titolare, e solo una per tutti e 90 i minuti. Ieri, nella sfida contro il, è stato mandato in campo a 27 minuti dal termine, al posto di Braithwaite, non riuscendo a lasciare il segno. Non titolare fisso, non sempre in grado di fare la differenza, spesso infortunato, un quadro che non fa contenta la dirigenza, visto che in Arthur vedevano un piccolo erede di Xavi. E il futuro è segnato.hanno trovato un accordo per una maxi operazione da 60 milioni di euro:in Catalogna,in Piemonte. E piano piano arrivano segnali incoraggianti dai blaugrana, che stanno convincendo il brasiliano ex Gremio, e vincitore della Copa America con la Seleçao nel 2019, ad accettare la destinazione italiana, con Quique Setién che parla spesso con il suo centrocampista sul suo futuro, come rivelato in conferenza stampa nei giorni scorsi. Parole alle quali fa corrispondere i fatti: le panchine.Il Barcellona ha fretta di chiudere vuole mettere tutto nero su bianco entro il 30 giugno, per far sorridere il bilancio ed evitare problemi con il fair play finanziario. E lo stesso vale per la Juve, che la sua offerta ad Arthur l'ha già fatta:, con Paratici che continua a mantenere vivi i contatti sia con l'entourage del classe '96 sia con i colleghi catalani.. E con la Juve che lo aspetta a braccia aperte.. Manca solo un sì, quello del talento di Goiania.@AngeTaglieri88