Si pensava che sarebbero tornati operativi dopo la pausa per le Nazionali e invece Arthur e Kaio Jorge, come annunciato ieri da Massimiliano Allegri, possono anche presentarsi in panchina per la sfida contro il Torino di questa sera e subentrare in caso di necessità. L’organico bianconero è privo di Dybala e Morata, con anche Ramsey in dubbio, e ha bisogno di alternative.