Arthur al Liverpool, Zakaria al Chelsea. E pochi mesi fa: Bentancur più Kulusevski al Tottenham. Come si diceva una volta, “la domanda sorge spontanea”. Aggiornamento altrettanto spontaneo: le domande diventano quattro, su quattro giocatori che alla Juventus non avevano spazio tra i titolari. Invece adesso approdano in Premier League e…







Per Bentancur e Kulusevski il discorso sembra già archiviato, salvato con nome Vlahovic: dai due attuali allievi di Conte arrivarono a gennaio i soldi da bonificare alla Fiorentina. Giusto o sbagliato, lo dirà il tempo. Ma intanto i soddisfatti hanno la maggioranza assoluta su pentiti e indecisi. Arthur e Zakaria meritano invece un approfondimento. Perchè ormai si parla di calcio solo per schemi e tattica e moduli; quindi rivolgetevi agli algoritmi. Oppure si discute di grinta e determinazione e attaccamento; allora semmai ci sarebbe lo psicologo. Per un discorso invece di calcio e mercato, quindi di calciomercato applicato al campo, ci prova qui Sandro Sabatini. Citando gli esempi di Real Madrid e Inter, addirittura...