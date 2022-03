Ritrovando continuità, è tornata anche la Nazionale, uno spezzone in due partite, niente di eccezionale ma almeno è un punto di ripartenza con il Brasile. Così Arthur ha potuto rimettere il Mondiale in Qatar al centro dei propri obiettivi, anche se al centro della Juve è stato rimesso per necessità e non per scelta. Infatti c'è proprio lui in cima alla lista dei giocatori sacrificabili sul mercato, Max Allegri punta un giocatore completamente diverso al vertice basso di centrocampo. Serve però un'offerta giusta, che i bianconeri insieme al suo agente Federico Pastorello stanno cercando.