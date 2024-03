Arthur in sospeso: fuori portata per la Fiorentina, fuori dai piani della Juventus. Cosa può succedere in estate

Federico Targetti

Rispondiamo subito alla domanda, anche se non fino in fondo: in estate, qualche giorno dopo il solstizio, succederà che Arthur Melo, 27enne centrocampista brasiliano, non verrà riscattato dalla Fiorentina e farà formalmente ritorno alla Juventus, club proprietario del suo cartellino. Ne siamo certi perché ne è certo il suo agente, Federico Pastorello, che qualche giorno fa si è espresso al riguardo durante il summit TransferRoom:



"Il contratto di Arthur è figlio di un investimento diverso rispetto alla situazione attuale. Oggi abbiamo rinnovato, abbiamo prolungato e portato i parametri a un valore più giusto. Ma detto ciò, sono probabilmente comunque valori che non rientrano nella politica aziendale della Fiorentina. A fine stagione quantomeno rientrerà alla Juventus, poi vedremo il dà farsi".



RIENTRO SCRITTO - Tradotto: non è tanto il problema di pagare i 20 milioni pattuiti per il riscatto, oltretutto dilazionabili in tre esercizi, quanto sobbarcarsi tutti e 4 i milioni e mezzo più lauti bonus fino ad arrivare intorno ai 9 che costituiscono l'ingaggio dell'ex Barcellona, al momento coperto per più della metà dalla Juve.





OPZIONI - Ragion per cui, Arthur sarà di nuovo a disposizione di Max Allegri, o magari di chi per lui. In ogni caso, i piani del CFO bianconero Cristiano Giuntoli sono di nuova cessione. Il contratto di Arthur è valido fino al 2026 e l'ideale sarebbe una vendita a titolo definitivo per qualcosa come 15 milioni, ma ingaggio e storia clinica del calciatore non rendono l'operazione così semplice. C'è l'interesse del Benfica, se ne parlerà al momento giusto. Ma non è nemmeno da escludere che venga impostato un nuovo prestito con i viola: "Lui è contentissimo di Firenze, della società e della città. Si trova benissimo lì, staremo a vedere. Non prevedo l'esercizio dell'opzione, magari ci sarà una discussione successiva", ha confermato Pastorello. In quel caso, sarebbe da valutare una nuova estensione del contratto, esattamente come fatto l'estate scorsa, ma in situazioni come questa la volontà del calciatore spesso risulta dirimente.