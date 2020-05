La prima metà di stagione di Miralem Pjanic secondo una parabola che lo ha visto partire in cima e scivolare sempre più in fondo. La fiducia di Maurizio Sarri in lui, fin dalla prima conferenza stampa, è stata assoluta. Con il passare del tempo, però, la sua incostanza e tante prestazioni sottotono hanno reso più intrigante una sua possibile cessione sul mercato piuttosto che una riconferma in ottica futura. Motivo per cuie, in questi ultimi giorni in particolare, i contatti fra le parti non sono mancati.: su questo la Juve è stata chiara e non appare intenzionata a indietreggiare di un solo centimetro. Attenzione, però, a trattative parallele. Basti pensare a Jean Clair-Todibo, da tempo nel mirino bianconero, così come a Mattia De Sciglio sul lato oppostoo, con il solito Mauro Icardi come obiettivo numero uno della Juve. Ma il PSG, però, spinge per inserire nella trattativa quel Leandro Paredes da tempo osservato speciale del club bianconero.Emerson Palmieri sulla fascia ein mezzo al campo sono due profili eccellenti per Sarri e proprio l'ex Napoli sarebbe il favorito del tecnico in caso di partenza di Pjanic, indipendentemente da quale sarà la sua futura maglia. La Juventus potrebbe quindi cogliere l'occasione o più semplicemente pensare a Jorginho separatamente, una volta ceduto il suo jolly di mercato.