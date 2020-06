: non è esattamente così, ma fa capire abbastanza il senso della storia. In un anno esatto sono quindi stati realizzati tre scambi di primo livello, due con conguaglio in favore della Juve e uno per l'altra squadra. Poi tanti, tantissimi, forse troppi, tra figurine. Prima o poi ci sarà un punto di rottura? Attualmente non sembra una preoccupazione...