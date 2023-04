. Prima e unica presenza ufficiale il 7 settembre 2022, al Maradona contro il Napoli, poi tre gettoni con la seconda squadra, due nel campionato riserve (entrambi contro il Leicester), una in EFL Trophy contro il Rochdale., un bilancio fallimentare, che ha un'unica conseguenza, il ritorno in Italia. La Juve, cedendolo ai Reds a inizio settembrema di sicuro non riceverà i 37,5 milioni, pagabili in due esercizi, della cessione a titolo definitivo. Il Liverpool ha infatti deciso di non riscattarlo, Arthur rientrerà a casa-base e gli verrà trovata una nuova sistemazione.Il brasiliano cresciuto nel Gremio non ha avuto modo di lasciare il segnorimediatopoco prima della sfida europea con i Glasgow Rangers di inizio ottobre, che gli ha fatto saltare di fatto tutta la stagione. Un deja vu per Arthur:, che l'ha obbligato a operarsi e l'ha tenuto spesso fuori dalla rotazioni di Allegri. Il peggio ora sembra essere alle spalle, ma è chiaro che nell'ultimo anno il suo cartellino si è svalutato e per la Juventus diventa difficile piazzarlo sul mercato.Il rischio è alto,(6,55 lordi grazie al Decreto Crescita) e(è arrivato dal Barcellona nel settembre 2020 per 78 milioni, nell'operazione che ha visto Miralem Pjanic prendere la via della Catalogna). A queste cifre è invendibile,. La rescissione invece sembra essere una pista non percorribile: il contratto del brasiliano vincitore della Copa America 2019 è in scadenza nel 2025.