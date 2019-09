Kwadwo Asamoah, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare i tristi episodi di razzismo vissuti ieri al 'Tardini' di Parma in occasione di Atalanta-Fiorentina, con l'ex compagno di Dalbert colpito da alcuni cori: "Si tratta di quaclosa di brutto, che succede ogni anno. Qualcuno può resistere durante la partita, a me danno fastidio. Io sono concentrato quando gioco, non li ascolto, ma qualcuno non riesce. L'Inter sta lavorando benissimo, ma succede da anni. Possiamo fare ciò che fanno gli altri paesi, farebbe bene a tutto il calcio italiano".