I playoff mancati - sfiorati - non cancellano l’ottimo lavoro fatto dasulla panchina dell’Ascoli.. È stato scavalcato solo all’ultimo minuto dell’ultima giornata dalla Reggina di Pippo Inzaghi, che ha messo la freccia con un gol al 94’ nello scontro diretto.- Se la squadra amaranto non fosse stata penalizzata, sarebbe stata sicura dei playoff già prima dell’ultima giornata e magari a quest’ora sarebbe potuto esserci anche l’Ascoli. Altra storia, ipotesi e ragionamenti da fare senza rimpianti. Perché da febbraio in poi in casa bianconera la musica è cambiata: prima parte di stagione negativa, la squadra non girava e il rischio retrocessione era concreto.. È la svolta. Carta canta: l’ex Pescara parte con due vittorie di fila, a fine stagione conquista 21 punti in 14 partite; una media da 5º/6º posto playoff.- Quel traguardo annusato da vicino ma solo sfiorato. Mancato per una manciata di secondi.: in settimana è previsto un incontro tra la dirigenza e l’entourage dell’allenatore per definire il futuro. L’allenatore ha già convinto tutti, l’Ascoli lavora nel segno della continuità.