Una stagione in 90 minuti. Gli ultimi, quelli decisivi. Stasera la Serie B chiude il sipario, dalle 20.30 sono in programma tutte le 10 partite per definire la classifica finale.In fondo alla classifica ci sono Benevento e Spal già matematicamente retrocesse, Brescia e Perugia si giocano il terzo posto per scendere in C e i playout coivolgono tre squadre: con una vittoria del Cosenza, potrebbero essere risucchiate già sua Ternana che Cittadella. E due punti sopra la Ternana c'è il Modena che si gioca un posto nei playoff.. 90 minuti d'emozioni per chiudere il campionato. Qui sotto il live della giornata e la classifica aggiornata.