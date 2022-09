Il consiglio comunale di Ascoli Piceno ha approvato oggi all'unanimità una delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Mazzone, allenatore di calcio da anni residente nel capoluogo piceno con la sua famiglia. In carriera l'85enne tecnico originario di Roma ha in seguito allenato anche Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno.



Il sindaco Marco Fioravanti ha dichiarato: "Ascoli deve molto a Mazzone, tanto a livello calcistico, quanto umano e sociale avendo insegnato ai più giovani che i risultati si raggiungono con rinunce e sacrificio. Lo vogliamo ringraziare per la sua naturalezza e la sua capacità di tirarci su nei momenti difficili".