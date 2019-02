Gianni Lovato, direttore generale dell'Ascoli, parla a picenotime.it dopo il ko contro la Salernitana nell'ultimo turno di Serie B: "Abbiamo avuto modo di analizzare in maniera approfondita gli errori commessi. Sapevamo che avrebbe potuto esserci un momento di appannamento nelle prestazioni e nei risultati, è fisiologico per tutte le squadre nell'arco di una stagione. Mi conforta il fatto che i giocatori fossero veramente arrabbiati dopo la sconfitta con la Salernitana e vogliosi di reagire alla svelta. Abbiamo probabilmente pagato a caro prezzo sia la sosta invernale che lo stop di tre settimane per il match non giocato a Lecce ed il successivo turno di riposo. Noi dirigenti abbiamo grande fiducia nei nostri ragazzi ed in mister Vivarini".