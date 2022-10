Nonostante la splendida e preziosissima vittoria ottenuta sul campo del Bari, in casa Ascoli non tutto della gara del San Nicola è piaciuto.



Massimo Pulcinelli, presidente dei marchigiani, ad esempio non ha digerito l'operato del signor Rutella e del Var, rei di aver preso alcune decisioni penalizzanti per la sua squadra: "Grande famiglia vincente. Grande capitano Federico Dionisi. Grande mister Bucchi - ha scritto il numero uno bianconero su Instagram - Nonostante hanno provato a farci uno scippo dal gruppo arbitrale... basta ad essere penalizzati, siamo stanchi. Questa è l'unica nota stonata di oggi. Grazie ragazzi, bentornato Ascoli".