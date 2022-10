: incolpevole sul gol, attento nel resto della gestione. Eroe ai rigori, ne para 2, poi si trova a dover segnare quello decisivo e lo sbaglia.: bene in chiusura, dà qualche calcione ma fa sentire il fisico.: si traveste da uomo assist e, dopo una gran sgroppata, imbuca per Collocolo con un tocco da rifinitore. Ottimo in chiusura sugli avanti doriani.: anche lui rischia poco contro lo spuntato attacco blucerchiato, che comunque sulla carta è di una categoria superiore.: coraggioso, si lancia sul pallone in più di una circostanza, prendendo anche una botta alla testa.(dal 37’ s.t.: un pallone buono, all’altezza del dischetto, e un gol di platino).lucido, freddo, gran movimento e tocco che non lascia scampo ad Audero. Ha spunti ed è un ragazzo interessante.(dal 37’ s.t.: si fa trovare pronto).: quantità in mezzo, magari non sempre delicatissimo con i piedi ma affidabile e generoso. Lotta su tutti i palloni.(dal 37’ s.t.prende in mano le chiavi del centrocampo, palle buone e tanta intelligenza).: ha polmoni e fiato, anche nei supplementari va forte. Prova pure con la botta da fuori a sorprendere Contini al 100’ minuto.: intraprendente, coraggioso, non si fa pregare quando si tratta di puntare Conti.(dal 1’s.t.s).: un bel movimento e parata di Contini,ma era in fuorigioco. Prova un paio di spunti.(dal 13’ s.t.: dopo soli dieci minuti, ha sulla testa la palla del vantaggio ma mette fuori a due passi da Contini. Sui palloni lunghi è il più cercato, va sempre a lottare. Regala un assist d’oro a Donati).: si vede poco, non scappa mai alla Samp, ma fa lavoro sporco in avanti.(dal 13’ s.t.si vede poco, ma tiene in apprensione la linea difensiva dei padroni di casa. Ha sul piede la palla dell’1-2, ma Ferrari lo mura.).All.: l’Ascoli va in campo ordinato, convinto, deciso e quadrato. Gioca a viso aperto, non si chiude ma attacca la Samp e se la gioca alla pari. I bianconeri non rubano nulla, anzi, meritano.